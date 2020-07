Grécia e Turquia medem forças no Mediterrâneo Oriental

Tamanho do texto

Sobe a tensão no Mediterrâneo Oriental, com a Grécia a acusar a Turquia de invadir águas gregas, com navios de prospeção de petróleo e gás naquela região mediterrânica.

A Turquia anunciou, na terça-feira, um plano de navegação de navios de prospeção sísmica nas águas em disputa no Mediterrâneo, ignorando os apelos das nações europeias para evitar a escalada da tensão.

As autoridades turcas disseram que o navio de investigação Oruc Reis e dois outros navios de apoio realizariam operações em águas a sul das ilhas gregas de Rodes, Carpatos e Kastelorizo, até ao princípio de agosto.

A porta-voz da Comissão Europeia, Nabila Massrali, diz que o anúncio por parte da Turquia de fazer prospeções sísmicas no Mediterrâneo Oriental envia a "mensagem errada", nomeadamente na sequência do recente debate sobre a Turquia e as relações UE-Turquia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia pede diálogo a Ancara, sem resposta. A Grécia está em alerta máximo e, juntamente com Chipre, enviou navios militares para aquelas águas, esta quarta-feira, com o primeiro-ministro grego a acusar a Turquia de agressividade.

Por seu lado, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em tom desafiante, insiste que a Turquia está a agir no quadro do Direito do Mar e "assim continuará".

A Chanceler alemã, Angela Merkel, está a tentar por água na fervura com conversas telefónicas com os líderes grego e turco e o Departamento de Estado norte-americano também pediu a Ancara que suspenda as atividades de investigação nas águas que são alvo de disputa.

As próximas 24 horas são cruciais na evolução do estado de tensão na região, quando se espera na sexta-feira a primeira celebração muçulmana na até agora basílica cristã de Santa Sofia em Istambul, que está a ser transformada em mesquita, no meio de grande controvérsia.