Grécia mais acessível para os turistas turcos

Quem chega da Turquia pode ter acesso a um "visto rápido" e conhecer várias ilhas do país.

Os turistas da Turquia vão poder visitar várias ilhas gregas com um "visto rápido". A decisão foi anunciada pelo Primeiro-Ministro grego Kyriakos Mitsotakis, após o encontro histórico, em dezembro, com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

O visto de sete dias, que será concedido no local, será válido para as ilhas de Kalymnos, Limnos, Leros, Kos, Lesbos, Chios, Samos, Kos, Rhodes, Symi e Kastelorizo. Trata-se de ilhas muito próximas da costa turca que há anos atraem visitantes da Turquia, apesar das "difíceis" relações diplomáticas entre Atenas e Ancara.

“Cooperamos muito bem com os turcos nos domínios do turismo e da cultura. Symi recebe muitas pessoas da Turquia que vêm maioritariamente em iates. Tivemos cerca de 1400 barcos que utilizaram Symi como entrada na alfândega da ilha. Este é um número superior aos de uma ilha muito maior como Rodes. Por isso, este visto vai facilitar muito a vida aos visitantes turcos que nos queiram visitar”, explica Lefteris Papakalodoukas, autarca da ilha de Symi.

Até aqui, os visitantes da Turquia tinham de apresentar os documentos no consulado grego em Esmirna e depois esperar pela aprovação. Agora, poderão seguir um procedimento acelerado aquando da sua chegada. De acordo com as autoridades locais, milhares de pessoas já estão interessadas.

“Os visitantes da Turquia vão multiplicar-se. Poderão ficar alguns dias nos nossos hotéis, e os hotéis vão lucrar com isso, e o mesmo se aplica ao mercado local. Penso que é muito positivo e que irá cobrir uma grande lacuna criada pela ausência de turistas israelitas. Tínhamos muitos turistas vindos de lá e penso que poderão ser substituídos por este novo mercado”, afirma Giannis Papavasileiou, presidente da Associação de Hoteleiros de Rhodes

Os habitantes locais insistem na implementação do visto o mais rapidamente possível, para poderem receber mais pessoas da Turquia já a partir deste verão.