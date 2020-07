Novas regras para passageiros em Portugal

O último dia de julho no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, apresentava o cenário que se tornou no retrato habitual dos últimos meses: espaços quase vazios.

Já o primeiro dia de agosto começa com novas regras que o governo espera venham reforçar o rótulo de Portugal como destino seguro. Assim sendo, quem chegar de fora do Espaço Schengen tem de apresentar um teste negativo à Covid-19 feito nas últimas 72 horas. Se não o fizer, e for português, tem 48 horas para o efetuar. Se for estrangeiro, regressa a casa e a companhia aérea é multada.

As ligações aéreas regulares fora da UE passam de 6 para 12: Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Tailândia, Tunísia e Uruguai.

Enquanto o contexto não muda, fazem-se contas à vida. "Há mesmo poucas pessoas a viajar, a procurar informações, a procurar bilhetes para poder viajar em futuras datas. Nós temos quedas entre os 80% e os 85% em relação ao ano passado", refere Daniel Teixeira, dos serviços de bagagem do aeroporto do Porto.

Em termos globais, os números do segundo semestre de 2020 nos aeroportos portugueses são elucidativos: o tráfego de passageiros caiu mais de 97%.