México investe na luta contra a Covid-19

O México anunciou um investimento de 6 mil e oitocentos milhões de dólares na compra de medicamentos, equipamento hospitalar e futuras vacinas contra a covid-19, através das Nações Unidas.

Durante a assinatura deste mecanismo com a ONU, o presidente mexicano disse que está a ser feita uma tentativa para acabar com os monopólios e a corrupção no setor. Andrés Manuel López referiu que, até agora, três empresas farmacêuticas controlavam 70% do mercado nacional.

O Congresso do México deu luz verde, na quarta-feira, à possibilidade do governo adquirir medicamentos e futuras vacinas contra a Covid-19 no estrangeiro, através de organizações internacionais. Ao mesmo tempo, o governo criou uma agência pública de distribuição de medicamentos.

Terceiro país com mais mortes associadas à Covid-19

O México é o terceiro pais do mundo com mais mortes associadas à covid 19, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

No final da semana, o país registou 46 mil mortes desde o início da pandemia e ultrapassou o número de óbitos registado no Reino Unido.

Os números oficiais apontam para um total de cerca de 425 mil infeções, mas as autoridades locais acreditam que o número real é muito mais elevado.