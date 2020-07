México é o terceiro país do mundo com mais mortes ligadas à Covid-19

O México ultrapassou a barreira das 46 mil mortes de infetados com o novo coronavírus. O número de vítimas mortais faz com que o país seja agora o terceiro em todo o mundo que mais mortes registou ligadas à covid-19.

À frente continuam os EUA, com 155 mil vítimas mortais e o Brasil em segundo lugar, com 91 mil mortes associadas ao coronavírus.

Nas útlimas 24 horas, morreram, no México, 639 pessoas. Número suficiente para ultrapassar o Reino Unido no número total de mortes.

Foram registadas mais de 7.000 novas infeções num dia. O total de casos positivos registados no país é agora de 416.000. A Cidade do México, juntamente com os estados de Tabasco, Veracruz e Guanajuato, representam 45% do total de infeções.

Pib cai 18,9% no segundo trimestre

Tal como no resto do mundo, a pandemia trouxe também uma crise financeira e económica ao país.

O PIB do México caiu 18,9% no segundo trimestre de 2020, em relação ao do ano passado.

Uma queda histórica mas, no governo, ronda otimismo. De acordo com o presidente do país, López Obrador, estava prevista uma recuperação mais tardia.

Também o México está na corrida à vacina contra a covid-19. Uma empresa francesa anunciou que vai começar a testar a injeção em 30 mil voluntários no mexicanos.