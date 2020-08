Covid-19: A lenda do Lago Rosa do Cazaquistão

É uma lenda dos tempos do coronavírus, para quem quis acreditar num futuro mais cor-de-rosa. Surgiu o rumor, nas redes sociais, que as lamas e o sal do Lago Kobeytuz, conhecido como Lago Rosa, no Cazaquistão, tinham propriedades curativas contra a Covid-19.

Começou a corrida ao lago, mas a alga responsável pela cor das águas - a Dunaliella salina - acabou por ser extraída também. As autoridades proibiram o acesso ao local.

Por algum motivo, as pessoas acreditam que esta lama é curativa e protege contra a COVID-19, assim como o sal. Embora não haja nenhuma investigação ou análise de dados sobre isso. Segundo as informações que temos, até as vendas começaram com o argumento que o sal e a lama do Lago podem proteger e ajudar na recuperação da COVID-19. Battal Ibrayev Governo regional de Akmola

O local que já era uma atração turística, mas o rumor sobre as propriedades curativas contra a Covid -19 aumentou a popularidade do lago nos últimos meses - as pessoas foram até ao local em massa.

Com uma afluência fora do normal e com a retirada das substâncias do lago, o espetáculo de cor ficou comprometido. Segundo especialistas, o ecossistema vai demorar mais de dez anos a recuperar.