Cancro do Cólon vitima "Pantera Negra" da Marvel

Morreu o ator Chadwick Boseman, célebre por encarnar o super-herói "Pantera negra" nos filmes dos heróis Marvel. O ator de 43 anos não resistiu a um cancro do cólon, contra o qual lutava há quatro anos, quando lhe foi diagnosticado.

Boseman nunca tinha tornado pública a sua doença e continuou a trabalhar em frente às câmaras, entre cirurgias e sessões de quimioterapia.

Para lá da atuação chave na saga Marvel, no grande ecrã, Boseman encarnou figuras emblemáticas da história afro-americana como o desportista Jackie Robinson em "42" e o músico James Brown no filme "Get on Up".

As reações surgiram de vários quadrantes, do mundo do cinema à esfera política.

O mundo do cinema ficou mais pobre mas, como muitos dos seus admiradores referiram, Chadwick Aaron Boseman deixa um legado.