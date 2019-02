Primeiras imagens de uma pantera negra desde 1909

É a primeira vez que uma pantera negra é fotografada e filmada desde 1909. Esta espécie de leopardos com uma grande acumulação do pigmento melanina, lhes confere a cor negra, é tão rara que se julgava mesmo extinta.

O animal foi observado por câmaras usadas num estudo dirigido pelo cientista Nicholas Pilfold na região de Laikipia, no Quénia.

Nicholas Pilfold, San Diego Zoo: "O facto de termos mais do que uma pantera negra confirmada nesta área é muito importante, porque dá credibilidade ao que suspeitávamos acerca destes animais no Quénia, que não são apenas um fenómeno raro, mas que existem aqui há muito tempo. Isto é muito importante para a preservação dos leopardos nesta área, pois sugere que podem ser únicos e especiais em termos genéticos."

A equipa de Pilfold capturou as imagens em movimento, que corroboraram as primeiras fotografias do impressionante animal realizadas pelo britânico Will Burrard-Lucas.