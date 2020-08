Lady Gaga 'arrasa' nos prémios MTV

Lady Gaga chegou, viu e venceu na edição deste ano dos Video Music Awards da MTV. Uma edição especial, com as regras de prevenção da Covid-19 respeitadas e artistas de máscara no palco.

Lady Gaga recebeu o prémio de artista do ano, o Tricon Award e os de melhor colaboração e de canção do ano para “Rain On Me”, em dueto com Ariana Grande.

Disse: "Ser artista é tudo o que sempre quis. É possível transformar as lutas em ouro, basta acreditar e estar rodeada de boas pessoas".

Veja aqui o palmarés completo

The Weeknd venceu os prémio de vídeo do ano e de R&B com "Blinding Lights" e lembrou o movimento "Black Lives Matter".

O cantor canadiano disse que "é difícil celebrar neste momento e quer apenas pedir justiça para Jacob Blake e Breonna Taylor".

Outro dos grandes vencedores da noite foi o grupo coreano BTS, uma das sensações do momento. Os BTS saíram da cerimónia com os prémios de três categorias: Grupo, Pop e K-Pop.