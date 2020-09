James Rodríguez a caminho do Everton

James Rodríguez está a caminho do futebol inglês. A notícia foi adiantada pela comunicação social colombiana, que revelou que o futebolista estava prestes a assinar um contrato de três anos com o Everton. Para trás fica uma temporada para esquecer no Real Madrid. A confirmar-se, será o reencontro com Carlo Ancelotti. James Rodríguez já trabalhou com o treinador italiano nos merengues e também no Bayern de Munique.

Apesar da transferência ainda não estar concluída, nem por isso se pode dizer que o atacante esteja de férias. O antigo jogador do Porto publicou nas redes sociais um vídeo onde mostrava como mantém a boa forma com uma sessão de treino no Estádio do Candal, em Vila Nova de Gaia.