De Euronews en español

A estrela francesa assina com o clube para as próximas cinco épocas. Só será apresentado quando regressar do Campeonato da Europa.

PUBLICIDADE

O Real Madridoficializou esta segunda-feira a contratação do jogador francês Kylian Mbappé para as próximas cinco temporadas.

O clube anunciou oficialmente a contratação através de um comunicado, que já tinha sido antecipado pela imprensa espanhola, embora a apresentação do jogador só vá acontecer no final da sua participação com a seleção francesa no Campeonato da Europa, que se vai disputar na Alemanha a partir de meados de junho.

O anúncio surge apenas dois dias depois de o Real Madrid ter conquistado a sua 15ª Taça dos Campeões Europeus em Londres, ao vencer o Borussia Dortmund por 2-0 na final da Liga dos Campeões.

Mbappé anunciou oficialmente a sua saída do campeão francês Paris Saint-Germain no mês passado, tendo informado previamente o clube em fevereiro. Chegou ao PSG em 2017 num negócio no valor de 180 milhões de euros e selou um recorde para a equipa parisiense ao marcar 256 golos.