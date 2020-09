Lionel Messi põe fim à novela: "Vou continuar no Barça"

Lionel Messi vai continuar no Barcelona, pelo menos mais uma temporada, porque não deseja enfrentar em tribunal o clube que lhe deu tudo, mas deixa no ar que o adeus foi apenas adiado até final desta época.

O argentino, de 34 anos, concedeu uma entrevista exclusiva ao portal "Goal.com" a explicar os motivos porque deseja deixar Camp Nou e só não o concretiza já porque rejeita enfrentar o clube nos tribunais.

🎥 Esta es la entrevista completa que Leo Messi ha dado a Goal para confirmar que se queda en el FC Barcelona. Mil y un titulares del astro argentino. 👇 Publiée par Goal en Español sur Vendredi 4 septembre 2020

Lionel Messi revelou o atrito com o presidente Josep Bartomeu, a quem tentou dizer várias vezes que pretendia sair no final da temporada. Perante a indiferença do líder do clube, após terminar a última competição em que representou o clube, a Liga dos Campeões, decidiu enviar um burofax, uma comunicação oficial digital, concretizando a vontade de mudar de camisola.

"Foi um ano muito complicado. Sofri muito nos treinos, nos jogos e no balneário. Foi tudo muito difícil e chegou o momento em que decidi procurar novos objetivos, novos ares. Disse-o ao presidente. Ele sempre me disse que no final da época poderia decidir se queria sair ou ficar, mas no final não cumpriu a palavra", lamentou o argentino.