Rúben Dias no top-5 das transferências como o defesa mais valioso

Demorou a ser confirmado, mas foi. Rúben Dias já se tinha despedido do Benfica no fim de semana, mas apenas esta terça-feira à noite foi apresentado pelo Manchester City, tornando-se no defesa mais caro da temporada e o quinto da história.

O central português entrou ainda para o quarto lugar dos maiores negócios nesta atípica janela de transferências com encerramento marcado nas principais ligas da UEFA para 05 de outubro (06 de outubro em Portugal devido ao feriado).

"É uma sensação muito boa. Há muito anos que assisto aos jogos da Liga inglesa e nestes últimos anos tenho visto o 'Man' City a ganhar. Tenho visto o 'Man' City no topo e, por isso, para mim, estar aqui, significa que agora estou no topo", disse Rúben Dias no vídeo de apresentação aos adeptos do vice-campeão inglês.

Em sentido inverso, as "águias" contrataram o argentino Nicolas Otamendi, ex-FC Porto, mas envolvido no negócio com os "citizens", avaliado em €15 milhões num negócio total de €68 milhões

Rúben Dias, o novo número três dos "citizens", entra para o top-5 das maiores transferências deste "verão" atípico, que empurrou o fecho do mercado já para o outono.

Rúben Dias relegou para o quinto lugar o bósnio Miralem Pjanic, contratado pela Juventus ao Barcelona no âmbito da contratação do brasileiro Artur pelos italianos, para o quinto lugar.

O avançado nigeriano Victor Osimhe, contratado pelo Nápoles, é o terceiro mais caro da época.

O já citado Arthur, da Juventus, é o segundo e, até ver, o alemão Kai Havertz, contratado pelo Chelsea, por €80 milhões de euros, é a transferência mais cara desta janela mercado:

Top-5 do mercado de "verão" *

1. Kai Havertz, 21 (alemão, médio, B. Leverkusen > Chelsea: €80M);

2. Arthur, 24 (brasileiro, médio, Barcelona > Juventus: €72M);

3. Victor Osimhen, 21 (nigeriano, avançado, Lille > Nápoles: €70M);

4. Rúben Dias (português, defesa , Benfica > Manchester City: €68M;

5. Miralem Pjanić, 30 (bósnio, médio, Juventus > Barcelona: €60M.

* Fonte: Transfermarket