Cidade de Manchester festeja glória europeia em tons de azul

De euronews

Milhares de adeptos do City celebram temporada histórica em que venceram campeonato, taça e Liga dos Campeões

Os desfiles para festejar a glória europeia não são inéditos na cidade de Manchester mas nunca antes a cor predominante tinha sido o azul. Jogadores e milhares de adeptos do City festejaram a preceito esta segunda-feira a conclusão de uma temporada histórica em que venceram campeonato, taça e Liga dos Campeões, proeza que só tinha sido alcançada pelos rivais do United no futebol inglês, em 1999.

A vitória de sábado frente ao Inter fez do Manchester City o 23.º clube a vencer a principal competição do Velho Continente. O único troféu europeu no palmarés dos "citizens" era a Taça dos Vencedores das Taças conquistada em 1970.

A merecida festa prolongou-se pela noite fora.