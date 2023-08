UEFA em negociações com a Grécia: "Isto é um cancro no futebol"

Uma semana depois de um adepto do AEK de Atenas ter sido esfaqueado até à morte, o primeiro-ministro grego encontrou-se com o presidente da UEFA.

O presidente da UEFA reuniu-se com o primeiro-ministro grego e prometeu reforçar a luta contra com a violência organizada no futebol. O encontro acontece na sequencia da morte de um adepto grego, na semana passada, durante um ataque com paus e bastões liderado por adeptos croatas no exterior do estadio do AEK de Atenas.

"Isto é o cancro do futebol. E estes não são adeptos de futebol. Não lhes chamem adeptos de futebol porque não o são. São pessoas que utilizam o futebol para as suas ideias idiotas", afirmou Aleksader Ceferin, Presidente da UEFA.

Representantes dos quatro principais clubes gregos juntaram-se mais tarde ao encontro entre Aleksader Ceferin e Kyirakos Mitsotakis.

"Espero sinceramente que não seja necessário que o governo acione o último castigo que temos à nossa disposição, que é a exclusão temporária das equipas gregas das competições europeias de clubes de futebol. Estou certo de que não teremos de chegar a este ponto e creio que toda a gente já percebeu a gravidade da situação, mas também a determinação do governo em combater este mal pela raiz", afirmou o primeiro-ministro da Grécia.

Depois do ataque em Atenas, mais de 100 pessoas, na maioria de nacionalidade croata, foram detidas, acusadas homicídio e de pertencerem a um grupo criminoso. Entretanto, o Presidente da Croácia acusou as autoridades gregas de tratarem os adeptos detidos como "prisioneiros de guerra".