Aumenta contestação às medidas preventivas da Covid-19

Reino Unido

"O aumento no número de casos de coronavírus no Reino Unido é preocupante", nas palavras do ministro da Saúde, Matt Hancock, que falou depois de um aumento de quase três mil casos confirmados num dia. Há quase trezentas mil pessoas com a infeção na Grã-Bretanha, segundo a Universidade Johns Hopkins.

"Os casos são predominantemente entre pessoas mais jovens, mas temos visto noutros países em todo o mundo, e na Europa, que o aumento no número de casos entre as pessoas mais jovens leva a um aumento em toda a população. É muito importante que as pessoas não permitam que esta doença infete os avós, e conduza ao tipo de problemas que vimos no início do ano", disse o ministro.

França

França registou mais de 7000 novos casos de COVID-19 num só dia, um número ligeiramente inferior ao aumento de cerca de 8500 casos de sábado. Sete novos departamentos, incluindo os dois que constituem a Córsega, foram acrescentados à zona vermelha onde a infeção está a circular ativamente. Há agora um total de 28 departamentos nesta lista, incluindo aqueles onde se situam as cidades mais populosas: Paris, Lyon e Marselha.

Espanha

Em Espanha, com o aumento dos casos, os sindicatos de estudantes e professores de Madrid exigem um regresso seguro à escola, na semana em que as aulas reabrem na maioria das comunidades. Pedem uma política de segurança para reabrir as salas de aula e um plano de recuperação para o ensino público. Está marcada uma greve geral para os dias 22 e 23 de setembro.

Itália

A taxa global de transmissão em Itália está também a aumentar. No entanto, centenas de pessoas reuniram-se em Roma no fim de semana para se manifestarem contra as medidas de prevenção do coronavírus ditadas pelo governo, nomeadamente a obrigatoriedade do uso da máscara em vários locais.

Croácia

O mesmo aconteceu na Croácia. Centenas de pessoas dançaram em Zagreb, sem máscara e sem respeitar as regras do distanciamento físico, contra as restrições em vigor no país. No chamado Festival da Liberdade, foram exibidas faixas com palavras de ordem como "Desligue a sua televisão, ligue o cérebro".