ONU aprova plano ambicioso de combate à tuberculose

De Euronews

O plano, aprovado numa reunião com vários líderes mundiais, é um compromisso para cinco anos.

Na reunião de alto nível sobre a tuberculose, no âmbito da Assembleia-Geral da ONU, foi aprovada uma declaração com várias metas, incluindo levar a prevenção e os cuidados a pelo menos 90% da população mundial, dar assistência social a todos os doentes com tuberculose, aprovar uma nova vacina e colmatar as falhas no financiamento do combate à doença e da investigação, até 2027.