Eslovénia celebra vitória de Pogacar no Tour

Foi com júbilo que a cidade eslovena de Komenda celebrou a vitória de Tadej Pogacar na Volta a França em bicicleta.

O filho da terra conquistou a camisola amarela e tornou-se no segundo ciclista mais jovem a vencer a prova, depois de ter batido o, também, esloveno Primoz Roglic no contrarrelógio. Tadej Pogacar conquistou, ainda, as camisolas da montanha e da juventude.

O pai de Pogacar, Mirko, confessou estar com "sentimentos mistos", pois ficou feliz por o filho ter conquistado três camisolas aos 21 anos, no entanto, sente-se solidário com Primoz Roglic que lutou durante todo o "tour", sendo o líder da classificação geral desde a nona etapa, "e no final ficou em segundo lugar", que "é também um bom resultado"

O 107° Tour termina com os eslovenos Tadej Pogacar e Primoz Roglic nos dois primeiros lugares. O presidente da Eslovénia, Borut Pahor, declarou o dia como histórico para o país.