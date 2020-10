Angola perdeu 24 mil milhões de dólares sob anterior regime

O presidente de Angola, João Lourenço, afirma que o país sofreu prejuízos na ordem dos 24 mil milhões de dólares - cerca de 20 mil milhões de euros - sob a administração do antecessor José Eduardo dos Santos.

O valor foi avançado pelo chefe de Estado numa entrevista ao Wall Street Journal, destacada no "site" do próprio governo angolano, na qual João Lourenço explica que a maior fatia, 13,5 mil milhões de dólares foram desviados ilicitamente através de contratos fraudulentos com a petrolífera estatal Sonangol.

Duas vezes superior às reservas líquidas do país em divisa estrangeira, o número foi apurado, segundo o presidente angolano, através das investigações do Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria-Geral da República.

O Wall Street Journal destaca que o valor revelado por João Lourenço, que sucedeu em 2017 a José Eduardo dos Santos depois deste ter estado 37 anos no poder, não foi confirmado de forma independente, mas é "consistente com as somas substanciais" já apreendidas no último ano a Isabel e Filomeno dos Santos, os filhos do anterior presidente.