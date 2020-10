"A Bol´´ivia recuperou a democracia"

Oficialmente a contagem dos votos na Bolívia não terminou, mas as primeiras projeções chegaram para Luís Arce se declarar vencedor. "ABolívia recuperou a democracia", declarou emocionado, garantindo que vai construir vai "governar para todos os bolivianos" e aprender "com os erros" do passado.

O candidato do do partido no poder, o Movimento Socialista do antigo presidente e agora exilado Evo Morales, recebeu já as felicitações da presidente interina. Jeanine Añez foi à televisão pública garantir a idoneidade da contagem dos votos e apelar à paciência dos eleitores.

As eleições de há um ano foram anuladas por suspeita de fraude. Evo Morales, que se preparava para um quarto mandato, exilou-se na Argentina.