Checos contra o recolher obrigatório

Os checos manifestam-se pela liberdade e assumem posições nas ruas contra a medida do governo de impor um recolher obrigatório no país. As pessoas ficaram descontentes com o cancelamento de todos os eventos culturais, encerramento de restaurantes, lojas e mercados e - acima de tudo - estão contra a obrigatoriedade do uso de máscaras.

As palavras de ordem em Praga pedem o fim do que os cidadãos apelidam como sendo "caos governamental". Os hospitais da República Checa estão lotados. Consultas médicas não urgentes e cirurgias em clínicas e hospitais foram canceladas. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) afirma que o país tem uma das piores taxas da Europa em relação ao número de mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes.

Os médicos deixam apelos à responsabilidade individual e social para ajudar a conter a propagação do vírus. E, tal como na primavera deste ano, o centro histórico e as ruas de praga estão vazios - é o ressurgimento da cidade fantasma.