Portugal é o Melhor Destino Europeu pelo quarto ano

Num ano particularmente negro para o Turismo, Portugal manteve o título de Melhor Destino da Europa. O prémio é o mais importante da lista de categorias em concurso no World Travel Awards, mas não foi o único. Há mais 21 distinções para destinos ou serviços com a marca portuguesa. A cidade do Porto recebeu o galardão de Melhor Destino City Break [escapadinha] da Europa, Lisboa foi eleita como o Melhor Destino Europeu de Cruzeiros, o Algarve voltou a ser o Melhor Destino de Praia da Europa, os Açores foram distinguidos como o Melhor Destino de Turismo de Aventura e a Madeira como Melhor Ilha.

Conhecidos como os “Óscares do turismo”, os World Travel Awards são atribuídos pelos profissionais do setor e a cerimónia em que são divulgados foi este ano substituída por um formato virtual, devido à pandemia de covid-19.

“É com particular orgulho que recebemos este prémio, neste ano atípico”, disse a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, num comunicado divulgado pelo Ministério da Economia e Transição Digital.

A secretária de Estado do Turismo acrescentou: “É mais uma prova da confiança internacional no nosso destino e um reconhecimento de que os atributos de Portugal permanecem intactos e prontos a ser descobertos por todos quantos nos desejam visitar, sempre respeitando as regras definidas pelas autoridades”.

Para Rita Marques, “saúde, proteção e confiança são sinónimos inquestionáveis da oferta turística nacional”.

No dia 27 serão conhecidos os prémios da edição mundial.

Na edição deste ano, além de vários hotéis e ‘resorts’, foram ainda reconhecidas iniciativas e entidades como o projeto Dark Sky Alqueva, os Passadiços do Paiva ou a transportadora aérea TAP.