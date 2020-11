Kamala Harris pede às crianças que sonhem com ambição

Será Joe Biden o novo presidente dos EUA mas estas eleições marcam não só o regresso dos Democratas à Casa Branca como a eleição, pela primeira vez, de uma mulher para o cargo de vice-presidente.

Harris congratulou-se com o facto e deixou uma mensagem particular aos mais novos: "cada menina que está a ver-nos esta noite compreende que este é um país de oportunidades e para as crianças do nosso país, independentemente do seu sexo, o país enviou-lhes uma mensagem clara: sonhem com ambição, liderem com convicção e vejam-se de uma maneira que ninguém pode ver, simplesmente porque nunca viram. E nós vamos aplaudir-vos a cada passo que derem", afirmou.

Kamala Harris, advogada, acrescentou - antes de chamar ao palco o presidente eleito - que os eleitores dos EUA escolheram a esperança, a unidade, a decência, a ciência e a verdade que vem com a próxima presidência, a de Joe Biden, um homem que "cura" e "une" com "mão firme", palavras proferidas por Harris.