Carro vai contra portão de Angela Merkel

A polícia de Berlim deteve o condutor do carro que esta quarta-feira embateu no portão do gabinete de Angela Merkel.

Segundo as informações avançadas pelas autoridades, ainda não são conhecidas as motivações para este incidente. Sabe-se apenas que no carro foram escritas as frases “malditos assassinos de crianças e idosos" e “parem as políticas de globalização" e que o condutor foi tratado numa ambulância em frente da chancelaria alemã.

Esta quarta-feira, Angela Merkel vai reunir-se com os líderes dos 16 estados federados para discutir novas restrições para travar a pandemia.

Ontem, a Alemanha registou um novo recorde de mortes pela Covid-19: 410 óbitos em 24 horas.