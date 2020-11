Real Madrid e Inter tentam salvar a honra

O Inter de Milão vai tentar tudo para deixar de ser último do Grupo B nesta receção ao Real Madrid, um dos jogos mais chamativos da ronda de partidas desta quarta-feira na Liga dos Campeões. Se estas são as duas equipas mais fortes no grupo, a verdade é que ainda não o provaram, já que ocupam a segunda metade da tabela, para já encabeçada pelo Borussia de Monchengladbach. Tanto o Inter como o Real Madrid vão tentar subir posições no grupo. Os líderes da tabela recebem os ucranianos do Shakhtar Donetsk.

No Grupo A, o líder Bayern de Munique recebe o último da classificação Red Bull de Salzburgo, enquanto o Atlético de Madrid joga contra o Lokomotiv de Moscovo.

O Futebol Clube do Porto, por enquanto segundo no Grupo C, visita o Marselha, que ainda não pontuou. Os franceses necessitam de uma vitória para se manterem na luta pelos dois primeiros postos.

O médio Sérgio Oliveira, que tem brilhado este ano no Dragão, disse antes da partida para França que "o Marselha quer apagar a imagem que deixou no primeiro jogo e vai dar o tudo por tudo para ter os três pontos. Mas vai encontrar uma equipa que também quer os três pontos".

O grupo é liderado pelo Manchester City, com 9 pontos, que vai a Atenas jogar com o Olympiakos, para já terceiro na classificação, com três. O Porto, com seis, vai tentar ficar ainda mais perto dos oitavos-de-final.

Por último, no Grupo D, o líder da tabela Liverpool recebe o Atalanta. O Ajax recebe os dinamarqueses do Midtjylland, que ainda não pontuaram.