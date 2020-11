MIssa pelo intercomunicador

Numa manhã de domingo chuvosa e cinzenta, Don Giorgio percorre as ruas de Portici, um subúrbio densamente povoado de Nápoles, no sul de Itália.

O confinamento obriga os fiéis a ficarem em casa mas isso não impede Don Giorgio de manter o contacto com a sua paróquia. Tudo isto através do intercomunicador.

Don Giorgio conhece toda a gente e não lhe faltam palavras de encorajamento que, na sua opinião, é o que as pessoas mais precisam hoje em dia.

"Todas as pessoas estão a atravessar tempos de angústia e medo. As pessoas estão com medo. É por isso que acredito que ao comunicar proximidade e cumprimentar as pessoas não é só bonito mas é algo fundamental", afirma o padre Don Giorgio Pisano.

O repórter da euronews Luca Palamara acrescenta:

"As pessoas estão confinadas. Algumas acusaram positivo e não podem sair, nem mesmo para fazerem compras. No entanto, os alimentos não são o único problema, elas precisam também das palavras de conforto do padre. E como não podem ir à igreja, é a igreja que vem ter com eles".

Quando o padre entra no pátio de cada prédio, as pessoas vão para as varandas para o cumprimentarem e falarem com ele.

"É importante que sintam este calor humano antes da cerimónia. É uma celebração que fazemos em conjunto, para eles é como a missa. Isto é fundamental para nos mantermos juntos, ligados uns aos outros. Só assim é que podemos enfrentar os problemas, todos os problemas, não apenas o Covid", afirma o padre com convicção.

Criar e alimentar um sentimento de comunidade e de família apesar de todas as restrições.

É assim que Don Giorgio combate a pandemia e como ele e todos os membros da sua paróquia irão eventualmente prevalecer.