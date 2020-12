Eurodeputado húngaro József Szájer detido numa festa

O eurodeputado húngaro József Szájer confirmou que participou numa festa para homossexuais, na sexta-feira, num apartamento por cima de um bar, em Bruxelas, com mais duas dezenas de homens, e que a polícia o deteve por violar as regras de controlo da pandemia.

O eurodeputado da bancada de centro-direita confirmou, ainda, que foram encontradas drogas na sua pasta de trabalho, mas alega que terão sido colocadas por outrém, sem o seu conhecimento.

József Szájer, casado com uma juíza, é membro fundador do partido Fidesz, que está no poder na Hungria, e aliado próximo do primeiro-ministro Viktor Orbán, que tem levado a cabo medidas para limitar os direitos da comunidade gay.

O eurodeputado apresentou a demissão do cargo, no domingo, antes do escãndalo ter sido divulgado na imprensa belga.

A polícia de Bruxelas confirmou que mais dois participantes da festa invocaram imunidade diplomática.