EUA e China dominam mercado das armas

Com mais de três quartos do total de vendas, Estados Unidos e China levaram as principais fatias do mercado mundial de armamento em 2019.

Segundo um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, os vinte e cinco maiores fabricantes de armas do mundo arrecadaram 361 mil milhões de dólares no ano passado, um aumento de 8,5% em relação a 2018.

Os Estados Unidos dominam mais de metade do mercado. As suas 12 empresas no TOP 25 representam 61% das vendas globais. Enquanto os diferentes fabricantes europeus em conjunto representam 18%, a China por si só efetuou 16% das vendas registadas em 2019.

O estudo do instituto de Estocolmo analisa as vinte e cinco principais empresas do setor e, pela primeira vez, um fabricante do Médio Oriente passou a integrar a lista dos principais fornecedores de armamento do mundo.

A Edge, com base nos Emirados Árabes Unidos, entra no top 25 na vigésima segunda posição, com 1,3% do mercado.