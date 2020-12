Esqui contra a Covid-19

Apesar do confinamento nacional, as estâncias de esqui reabriram portas na Áustria, país onde desportos recreativos de inverno como o esqui ou o snowboarding estão excluídos das restrições de movimento.

Enquanto a Alemanha e Itália avançaram com a decisão de manter estes espaços fechados durante o período de férias, a Áustria e a Suíça recusaram.

Para os habitantes locais, pelo menos, esta é uma oportunidade para desfrutar de lugares como a montanha Goldeck, no sul da Áustria.

No fim de semana, poucas pessoas permaneceram em casa. Muitas estâncias de esqui austríacas ficaram lotadas e as estradas de acesso tiveram de ser encerradas pela polícia.

Os visitantes foram obrigados a levar a própria comida, devido ao encerramento de vários restaurantes. Nas gôndolas e teleféricos, as máscaras FFP2, de proteção contra aerossóis sólidos ou líquidos, são obrigatórias.

"Estamos a usar as máscaras FFP2 para nos protegermos dos aerossóis que se podem, obviamente, acumular numa cabine. É por isso que estou inteiramente grato por os nossos convidados serem disciplinados, cumprindo com os requisitos. Acredito que se fizermos as coisas desta forma, o esqui será uma atividade completamente inofensiva e até saudável em tempos como os atuais", sublinhou, em entrevista à Euronews Markus Kaller, diretor-geral da estância Goldeck Bergbahnen.

Com exceção das pistas de esqui e de gelo, a Áustria é um país deserto com um novo confinamento, o terceiro, em curso. Motivo pelo qual é psicologicamente importante - dizem as autoridades - haver a possibilidade de recarregar baterias ao ar livre, como por exemplo no maior lago de gelo natural da Europa, o lago Weissensee.

Johannes Pleschberger, Euronews: Desportos recreativos como o esqui e patinagem no gelo servem para divertir os austríacos durante o confinamento. Para meados de janeiro estão previstos testes em massa, de modo a determinar quem pode regressar a bares e restaurantes e quem deve ficar em casa.