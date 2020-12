Presidente da Bielorrússia em baile de gala

O presidente da Bielorrússiaesteve presente nobaile de gala de Ano Novo criado especialmente para os mais jovens.Alexander Lukashenko presidiu a um baile de gala no palácio da independência, em Minsk, na noite de terça-feira. O líder do país foi visto a dançar com uma jovem no evento que acontece antes do Ano Novo. Apesar da pandemia do coronavírus o evento anual não foi cancelado.