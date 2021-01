Festival de Vodu com limitações devido à pandemia

A pandemia não permitiu que a edição deste ano do Festival de Vodu, no Benim, tivesse grandes procissões, que normalmente atraem multidões de fiéis, mas também de curiosos e turistas.

"Costumávamos reunir-nos e celebrar com pompa e circunstância no dia 10 de janeiro. Mas com a Covid-19, ficámos no nosso convento e reduzimos o número para evitar os contágios. Rezámos para que o vírus fique longe de nós para sempre", disse o padre de vodu, Christophe Kanankin Gbedohoui.

Mas apesar das restrições, os crentes homenagearam as divindades do vodu, uma religião construída em torno das forças da natureza e do vínculo com os ancestrais, cujas representações podem ser objetos ou elementos naturais.

"Antes tínhamos convidados do exterior, da Costa do Marfim, Gana, Burkina Faso, etc... mas este ano não, ficámos com a nossa família, mas fizemos o nosso melhor e agradecemos a Deus por nos ter salvado desta doença", Bertin Zinsou Kpedjigan, adepto do culto Thron.

De acordo com os números oficiais, o Benim teve até agora 3300 casos do novo coronavírus e 44 mortes, mas teme-se que estes números não correspondam à realidade.