Museu dedicado ao Nobel da Literatura Joseph Brodsky

Abrem-se novas portas à cultura, com a inauguração de um museu inteiramente dedicado ao poeta russo Joseph Brodsky, em São Petersburgo. Chama-se "The room and a half" - o título da primeira obra do autor.

Um museu que ganha vida no apartamento onde viveu o Prémio Nobel de Literatura antes do exílio forçado para os Estados Unidos em 1972.

No início do século XX, o próprio edifício fez sensação devido à arquitetura. Depois da revolução de 1917, a casa foi dividida em vários lotes - um deles o do pai de Joseph Brodsky.

Tentámos não inventar nada e tentámos não recriar os interiores como na altura de Brodsky. Guardámos aqui o espaço real, deixámos tudo como estava. Deixámos o vazio. E para mostrar como era recorremos a projetores. As instalações baseiam-se em fotografias tiradas logo depois de Brodsky ter emigrado. Maxim Levchenko Diretor - "The room and a half"

Brodsky recebeu o Nobel da Literatura aos 47 anos, transformando-o num dos mais jovens escritores já premiados. Este é o primeiro museu dedicado ao famoso escritor no seu país natal.