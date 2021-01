Número de mortos cresce 9% em França em 2020

O impacto da pandemia de covid-19 no dia-a-dia dos cidadãos salta à vista e já começa a deixar marcas também na demografia. Um balanço do Instituto Nacional de Estatística de França revela que durante o ano de 2020, a esperança média de vida da população do país baixou. Mais de seis meses no caso dos homens, que em média vivem agora 79,2 anos, e perto de cinco meses para as mulheres, cuja esperança média de vida é agora 85,2 anos.

Já a mortalidade aumentou consideravelmente. Perderam a vida em França mais de 667 mil pessoas o ano passado, um crescimento de 9% ou mais de 50 mil mortes relativamente a 2019.

Um número que contrasta com os 740 mil novos nascimentos. O crescimento da população foi positivo, no entanto a tendência de quebra na natalidade manteve-se e registaram-se menos 13 mil nascimentos que no ano anterior. Ainda assim, França é o país com maior taxa de fecundidade da Europa. Cada mulher tem em média 1,84 filhos.