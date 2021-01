Chelsea despede "lenda" Frank Lampard

Maus resultados, decisões difíceis. Frank Lampard foi afastado do comando técnico do Chelsea. O antigo médio do clube e mesmo considerado como lenda, foi despedido face aos maus resultados recentes do clube londrino.

Na página oficial, o Chelsea diz que "nunca haverá bons momentos para nos separarmos de uma lenda do clube como Frank, mas após uma longa consideração, foi decidido que é necessária mudança agora para dar tempo ao clube para melhorar o desempenho e os resultados desta temporada.''

Com esta decisão, Lampard de 42 anos, deixa de ser o timoneiro dos "blues", 18 meses depois de assumir o comando e com a equipa na nona posição. De acordo com os meios de comunicação social britânicos, Lampard, que assumiu o cargo em julho de 2019 com um contrato de três anos, será substituído por Tuchel, ex-treinador do alemão Borussia Dortmund, e do francês Paris Saint German.