"O Mauritano" na corrida aos Globos de Ouro

O filme "O Mauritano" conta a história de Mohamedou Ould Salahi, detido sem culpa formada no campo de Guantanamo Bay durante 14 anos.

A adaptação para cinema dos diários de Salahi conta com um elenco de luxo que inclui nomes como Jodie Foster, Tahar Rahim e Benedict Cumberbatch.

A realização coube ao escocês premiado Kevin McDonald.

"Houve pequenas coisas que mudaram mas o resto é muito fiél, até o tamanho da cela, as torturas sofridas, as ameaças, as cartas, porque isso é que era importante para Mohamedou, isso foi escondido do público norte-maericano, do mundo, durante muitos anos, ele queria revelar isso e ser o mais preciso possível", afirma o realizador.

O ator franco-argelino Tahar Rahim pensou inicialmente que iria retratar algo distante da vida no campo de Guantanamo.

No entanto, o resultado final foi um filme em que uma personagem muçulmana assume o papel de herói desta produção norte-americana.

"É algo que não se vê com frequência no cinema, uma personagem do Médio Oriente, do norte de África ou muçulmana, eu vi apenas a personagem. Não apenas uma personagem daqui ou dali, foi um papel magnífico. E queria fazer justiça à vítima também", afirma Tahar Rahim, o ator que representa o papel principal.

A atriz premiada Jodie Foster adianta que retratar o protagonista muçulmano de forma positiva foi importante para a produção.

"Atravessamos um período difícil na história. A ideia de termos uma prisão noutro local para escapar à jurisdição norte-americana e podermos fazer o que quisermos sem consequências legais parece algo de loucos. É igualmente o local mais caro no planeta, ou seja, manter todos aqueles militares naquele sítio", afirma Jodie Foster cujo desempenho mereceu uma nomeação para o prémio de Melhor Atriz Secundária nos Globos de Ouro.

O filme "O Mauritano" tem estreia prevista em Portugal no dia 18 de março.