Kosovares escolhem novo parlamento

Os kosovares voltam este domingo às urnas para escolher o novo parlamento. É a segunda vez em menos de dois anos, um cenário que mostra a instabilidade política que se vive no país.

Os analistas não esperam surpresas e acreditam que o Autodeterminação vai vencer as legislativas. O partido nacionalista de esquerda do antigo primeiro-ministro Albin Kurti representa a vontade de mudança e a luta com a corrupção. É particularmente popular entre os jovens e a diáspora. Algumas sondagens apontam para 50% dos votos mas não se sabe se Kurti conseguirá uma maioria que permita governar.

Avdullah Hoti é o primeiro-ministro cessante e o líder da Liga Democrática do Kosovo. O partido de centro-direita tenta alcançar o segundo lugar mas as sondagens indicam que não deve conseguir ultrapassar o Partido Democrático do Kosovo criado por guerrilheiros separatistas que lutaram contra a Sérvia e passaram 20 anos no governo, até à vitória de Kurti.

Muitos olham para estas eleições como a possibilidade de uma geração mais jovem de políticos acabar com o governo dos antigos comandantes rebeldes e restaurar a estabilidade no país.

Desde a declaração de independência, em 2008, nenhum governo kosovar foi capaz de completar o mandato.