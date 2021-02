Itália homenageia embaixador morto na RDC

A Itália prestou homenagem esta quinta-feira ao embaixador Luca Attanasio, morto juntamente com um guarda-costas italiano e um condutor congolês no ataque da passada segunda-feira contra uma coluna do Programa Alimentar Mundial na província do Kivu do Norte, na República Democrática do Congo.

Roma pressionou as Nações Unidas para a abertura de um inquérito e pediu "respostas claras" e precisões acerca da deslocação que culminou na morte do diplomata.

Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU:"Por volta das 10 horas e 15 minutos da manhã dois veículos foram parados por um grupo armado e todos os passageiros foram obrigados a sair dos carros. O condutor de um dos veículos do Programa Alimentar Mundial, Mustapha Milambo, foi morto nesse momento. Os outros seis passageiros foram empurrados para a floresta circundante, onde houve uma troca de tiros. Durante essa troca de tiros, o embaixador italiano Luca Attanasio e o guarda-costas Vittorio Iacovacci foram feridos mortalmente e acabaram por morrer."

Na sequência do ataque, o governo congolês passou a exigir aos diplomatas registados em Kinshasa que informem antecipadamente as autoridades acerca de qualquer deslocação no interior do país.