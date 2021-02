NASA revela panorâmica de Marte

Uma semana depois de pousar em Marte o rover Perseverance não tem tido descanso e os resultados são de cortar a respiração. A NASA deu a conhecer uma panorâmica de 360.º do planeta vermelho depois de juntar 142 fotografias de alta resolução captadas pela câmara situada no mastro rotativo do robô.

A missão de mais de dois mil milhões de euros já deu a conhecer mais de cinco mil fotos desde que pousou no planeta vizinho, que permitem conhecer Marte com um detalhe sem precedentes e constituem uma ferramenta preciosa para estudar as condições geológicas e atmosféricas do planeta.

Marcianos, por enquanto, nem vê-los, mas um dos objetivos da missão passa por procurar sinais de vida microbiana.