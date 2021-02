As Musas dos grandes Compositores

Égérie(s)", o novo espetáculo do Quarteto Debussy, estreou esta semana em Lyon.

O quarteto de cordas francês visita o repertório clássico através de novas dimensões e perspetivas. Desta vez, as artes digitais são convidadas a pintar quadros sobre a música.

Benjamin Massé pinta com um dispositivo de pintura digital que projeta luz. “Não quisemos entrar na proeza tecnológica, limitarmo-nos a uma demonstração de tecnologia. A ideia é que a tecnologia desaparece, estamos num ambiente minimalista, no estúdio do artista, mas com estes 4 músicos”, explica o artista plástico.

"Egéries", musas em português, é uma homenagem às mulheres que inspiraram as partituras dos grandes músicos.

Um software especial foi desenvolvido para o espetáculo, mas músicos e artista plástico concordam; “o mais importante é a emoção e em palco”.

David Gauchard, director de cena, destaca os “pequenos momentos sensíveis que sempre estiveram no centro do projeto" e a cumplicidade do Quarteto. Gauchard fala em “músicos que têm corpo e que se podem mover” numa espécie de pintura 3D em palco.

A estreia de "Egéries" foi vista apenas por profissionais. Em França, ainda não há data para reabertura de recintos culturais.