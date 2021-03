O Papa Francisco foi recebido com entusiasmo em Bagdad, esta sexta-feira, no arranque de uma visita inédita de três dias ao Iraque. Nas palavras de Francisco, esta peregrinação é "um dever para com uma terra martirizada há muitos anos" e o primeiro dia ficou marcado por apelos à tolerância, ao diálogo e ao fim do conflito armado.

Cristãos preencheram as ruas de Bagdad, no percurso do Papa, apesar da pandemia Andrew Medichini/AP

No palácio presidencial, na zona mais fortificada de Bagdad, o chefe da Igreja Católica entregou aos iraquianos o primeiro recado. "Calem as armas! Limite-se a sua distribuição - aqui e em todo o lado", afirmou Francisco, sublinhando que "a religião, pela sua natureza, deve estar ao serviço da paz e da fraternidade".

O Papa defendeu que "o nome de Deus não pode ser usado para justificar actos de homicídio, exílio, terrorismo e opressão". Palavras em defesa também da minoria cristã no Iraque, violentamente perseguida pelo Daesh e discriminada por parte da maioria xiita muçulmana.

Francisco quer plantar a semente do diálogo inter-religioso no Iraque. Já se encontrou com líderes de outras confissões, mas o ponto alto, está guardado para este sábado, dia em que se reúne com o ayatollah Ali al-Sistani, líder xiita, procurando com isso promover melhores relações entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos no Iraque têm enfrentado grandes problemas desde 2003 e a comunidade diminuiu 90% nos últimos 15 anos.