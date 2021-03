Praga de gafanhotos no Quénia

Os gafanhotos estão de regresso ao Quénia. São aos milhares e colocam em sério risco as colheitas de milho e banana na principal região cerealífera do país. Estas colheitas são a base do sustento da população. O exército queniano e a FAO têm uma parceria para ajudar a erradicar a praga com a aplicação de pesticidas.

"Quando os gafanhotos chegam comem tudo o que encontram e seja verde. A população está a enfrentar dificuldades em termos de comida e de rendimento das colheitas e por isso estou preocupada com eles", diz Mary Mwatha, política local.

Para muitos agricultores, todos os meios são bons para afugentar os gafanhotos. À falta de pesticida, há quem use meios mais artesanais e tradicionais para acabar com esta invasão. No ano passado, o leste de África conheceu a pior praga de gafanhotos em setenta anos.