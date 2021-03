Atentado suicida numa catedral marca Semana Santa na Indonésia

Um atentado suicida no domingo de ramos numa catedral na ilha indonésia de Celebes (Sulawesi ). Pelos menos uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas quando um motociclista se fez explodir em frente à catedral do Sagrado Coração de Jesus em Makassar, a capital da província do sul de Sulawesi. No interior decorria uma missa por ocasião do domingo que marca o início da Semana Santa.

O chefe da polícia de Celebes do Sul, Merdisyam, fez o balanço das vítimas. "Até agora o bombista suicida morreu e outras nove pessoas ficaram feridas, 5 guardas e 4 membros da congregação", declarou aos jornalistas.

O padre que celebrava a missa explicou que a explosão aconteceu no exterior do portão da igreja, antes do pátio que dá para a porta da igreja".

Igrejas cristãs têm sido alvos de extremistas na indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Em 2018, dezenas de pessoas morreram quando uma família suicida se fez explodir em igrejas durante eventos religiosos na segunda maior cidade do país, Surabaya, capital de Java oriental.