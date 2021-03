Ever Given já está desencalhado mas ainda não flutua

O Ever Given, o navio que bloqueava o Canal do Suez, já foi desencalhado e retomou a 80% a direção a seguir.

A informação foi confirmada por Ossama Rabie, presidente da autoridade que gere o canal.

As manobras foram retomadas esta manhã para reposicionar o porta-contentores no centro do canal para que possa navegar.

A mesma fonte garantiu que os motores do navio funcionam e que logo que esteja reposicionado, o tráfego poderá ser retomado, mas não há ainda indicação de quando isso poderá acontecer.

Este domingo havia mais de 320 navios à espera de poderem atravessar o Canal do Suez, quer em direção ao Mediterrâneo, quer ao Mar Vermelho.

O bloqueio desta via estratégica da navegação mundial está a ter um impacto importante no transporte de petróleo e gás para a Europa a partir do Médio Oriente. A Síria já começou a racionar a distribuição de combustível no país devastado pela guerra e nos mercados internacionais o aumento dos preços já se faz sentir.

Cerca de 10% do comércio mundial passa pelo Canal do Suez. Só no ano passado as margens viram passar 19 mil navios.

Há quase uma semana que o Ever Given bloqueia a passagem. A causa do incidente que levou este gigante dos mares a atravessar-se no Canal ainda não foi divulgada. Inicialmente diversas fontes aventaram a hipótese de que os ventos fortes, combinados com uma tempestade de areia estivessem na origem do incidente, mas o almirante Rabi invocou, agora, a possibilidade de erro humano.