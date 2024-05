O Mare Aperto, o maior exercício no Mediterrâneo central, envolveu quase 10.000 militares de 22 países, incluindo nove membros da NATO. A Euronews esteve a bordo de três dos navios utilizados.

É o exercício naval mais impressionante do Mediterrâneo: estamos a falar do Mare Aperto 2024, o evento de treino mais importante da Esquadra Naval da Marinha Italiana. Durante todo o mês de maio, mais de uma centena de navios, aviões e veículos não tripulados, num total de quase 10.000 militares de 22 nações, nove das quais pertencentes à NATO, praticaram nas águas do Mediterrâneo central.

No vídeo, um dia a bordo do navio-patrulha polivalente Francesco Morosini, da fragata Carabiniere e do porta-aviões Cavour.

O Mare Aperto decorreu numa extensa área desde o Mar Jónico até à costa francesa, incluindo a Sicília, a Sardenha e a Córsega, e permitiu que as tripulações praticassem em várias frentes, desde a defesa aérea à cibersegurança e ao controlo do tráfego marítimo.

Os tempos mudaram e temos de nos adaptar Ammiraglio Enrico Credendino Chefe do Estado-Maior da Armada Italiana

Mare Aperto 2024: cooperação entre Itália e França

Os grupos de porta-aviões italianos e franceses Cavour e Charles de Gaulle estiveram presentes no mar: o treino decorreu ao mesmo tempo que oexercício francês Polaris, que envolveu o porta-aviões Charles de Gaulle com a fragata italiana Carabiniere no grupo de escolta. Em 4 de maio, este último assumiu a bandeira do Comando do Grupo de Escolta da Força Marítima Europeia Eunavfor.