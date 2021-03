Histórico pub Carlton Tavern renasce em Londres

Em 2015, o bairro londrino de Kilburn testemunhou uma demolição que ficaria para sempre na memória coletiva.

Da noite para o dia, a empresa que detinha o imóvel onde se encontrava o conhecido pub Carlton Tavern reduziu a pó quase cem anos de história.

O edifício, prestes a tornar-se reconhecido como património, nunca chegou a sê-lo. Foi abaixo, sem luz verde das autoridades, que ordenaram a reconstrução do mesmo "tijolo por tijolo."

"Ficou a indignação e a descrença de que a 8 de abril de 2015 alguém pudesse simplesmente aparecer com escavadoras, sem autorização, e decidir demolir um pub que pertencia a alguém. Não havia forma de desistirmos. Pessoalmente nunca iria desistir", sublinhou, em entrevista à Euronews, Poly Robertson, um das defensoras do pub Carlton Tavern.

A ativista foi uma das vozes críticas contra a especulação imobiliária.

Como ela, Rob Cope integrou um grupo que defendeu o reestabelecimento do histórico pub.

O novo edifício manteve tanto quanto possível a identidade original.

"Vim até aqui e não conseguia acreditar que era real. Pensei que se tocasse se tornaria num holograma ou em algo do género porque esteve enterrado até agora. Estive no interior e é fantástico. Houve momentos em que pensei que não chegaríamos aqui, mas chegámos", confidenciou Rob Cope, ativista do movimento a favor do Carlton Tavern.

Luke Hanrahan, Euronews - O pub Carlton Tavern foi um dos poucos edifícios de Londres que sobreviveu ao Blitz durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa que demoliu o pub disse que o fez porque queria usar o espaço para construir dez apartamentos de luxo, de forma a evitar que se tornasse um edifício protegido. Mas a comunidade local lutou, com sucesso. A única coisa que falta agora é a cerveja."

Dois amigos, agora empresários, partilham a responsabilidade de estar à frente de um lugar tão icónico como este.

"A nossa intenção inicial não era tornar o pub uma atração turística, mas há muitas pessoas a tirar fotografias e a passar por aqui. Penso que as pessoas estão realmente interessadas na história do lugar", sublinhou Tom Rees, coproprietário do pub.

Ben Martin, coproprietário, acrescentou: "Estávamos a brincar quando dissemos que somos o pub mais famoso do Reino Unido neste momento, mas penso que acabámos mesmo por nos tornar famosos. Sabíamos que iríamos ter alguma exposição mediática, mas nunca pensámos que fosse assim."

O Carlton Tavern está pronto para receber os primeiros visitantes pós-confinamento.

O histórico pub resistiu à Segunda Guerra e à especulação. Reabre a 12 de abril, completamente regenerado por quem o tentou destruir.