1° casamento homossexual faz 20 anos

Há 20 anos o presidente da Câmara Municipal de Amesterdão celebrava o casamento de dois casais homossexuais. Os Países Baixos tornaram-se no primeiro país do mundo a aprovar uma lei que permitia o casamento de duas pessoas do mesmo sexo.

Duas décadas depois, mais de 50 países permitem casamentos e uniões civis entre homossexuais.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido em 29 países. A maior parte, onde se inclui Portugal, está na Europa, na Ásia o casamento homossexual apenas é permitido em Taiwan, já no continente africano, a união entre pessoas do mesmo sexo apenas é possível na África do Sul.

Na América, o casamento homossexual é possível já em vários países como, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá ou a Argentina.

As mudanças de mentalidades notam-se ainda mais depois de o Papa Francisco ter defendido a união civil para pessoas do mesmo sexo ao afirmar, em 2013, que "Os homossexuais têm o direito a fazer parte de uma família. Eles são filhos de Deus", disse o Sumo Pontífice da Igreja Católica durante uma entrevista ao documentário "Francesco".

No entanto há ainda um longo caminho a percorrer. A homofobia persiste ainda no seio da sociedade. Há ainda 71 países que continuam a criminalizar e união entre pessoas do mesmo sexo.