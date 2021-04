Europa acelera inoculação contra Covid-19

Os países europeus estão a acelerar os processos de inoculação com as vacinas contra a Covid-19. Este sábado, na cidade francesa de Lyon, dezenas de pessoas esperaram à porta do estádio de futebol do Olympique Lyonnais para serem vacinadas.

O diretor da agência regional de saúde de Auvérnia-Ródano-Alpes, Jean-Yves Grall, explicou que "Esta vacinação prolongar-se-á por mais de cinco dias. Isso vai ajudar a aumentar e acelerar a vacinação, o que é essencial, pois viu-se que esta vacina protege. Há cada vez menos pessoas idosas a serem levadas para os hospitais por causa da proteção da vacina".

Na ilha italiana da Sicília, as paróquias permitiram que as igrejas fossem utilizadas como centros de vacinação contra o novo coronavírus. Os bispos da ilha convidaram os sacerdotes ajudarem na campanha de inoculação. Inicialmente, esperava-se que um elevado número de pessoas recebesse as vacinas da AstraZeneca, no entanto, registaram-se menos de 6.000 pessoas em toda a ilha.

Em Vílnius, a capital da Lituânia, mais de mil pessoas foram vacinadas nas primeiras três horas deste sábado, numa campanha de vacinação alargada a toda a cidade. O teste, feito este fim de semana de Páscoa, serve de ensaio para uma inoculação em massa prevista para o final da primavera no país.