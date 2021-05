Novo atentado mortal no Afeganistão

Pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de três dezenas ficaram feridas depois da explosão de uma bomba que atingiu um autocarro, na madrugada desta segunda-feira, na província de Zabul, no sudeste do Afeganistão.

O atentado ocorre poucas horas depois do funeral de dezenas de jovens afegãs que pereceram na sequência do mais sangrento ataque no país em mais de um ano.

No sábado, segundo o Ministério do Interior afegão, pelo menos 85 pessoas morreram, e mais de uma centena ficou ferida, na sequência de várias explosões junto de uma escola secundária feminina na zona ocidental de Cabul, a capital do Afeganistão.

A maioria dos mortos pertencia à comunidade minoritária Hazara, muçulmana xiita, considerada herege por sunitas extremistas. Tem sido frequentemente alvo de militantes islâmicos sunitas.

A população está revoltada e pede mais ação por parte das autoridades do país para prevenir os atentados.

A violência tem vindo a aumentar no país desde o início de maio, altura em que estava prevista da saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão.

Os talibãs anunciaram um cessar-fogo de três dias, o tempo que dura as celebrações do fim do mês do Ramadão.