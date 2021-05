Revelado percurso do Dakar 2022

A organização do Dakar revelou o percurso da edição de 2022. Longe das capitais francesa e senegalesa, pontos de partida e chegada históricos do rally, a prova regressa pela terceira vez às dunas da Arábia Saudita.

O arranque será a 2 de janeiro desde Ha'il, no norte do país, com chegada no dia 14 a Jeddah, a oeste. Pelo meio está previsto um dia de descanso na capital, Riade. Um trajeto com mais zonas de areia do que em edições anteriores, nomeadamente no sudeste da península.

O próximo ano trará também uma nova categoria, designada "T1-E", reservada a protótipos com baixas emissões de CO2. Os organizadores esperam pôr fim à era dos veículos com motores de combustão até 2030.

É o quarto ano consecutivo em que o Dakar decorre num único país, uma decisão essencialmente motivada por uma questão de facilitar a organização, devido à pandemia de Covid-19.