Ásia aperta medidas de restrição contra a covid-19

Taiwan tem sido um dos casos de sucesso no combate à covid-19, com menos de 1500 infeções desde o início da pandemia para uma população de 23 milhões de pessoas. Atravessa, no entanto, o seu pior surto, com 185 novos casos identificados este sábado, mais de cinco vezes o anterior recorde diário. O governo local aumentou o nível de vigilância e a resposta da população foi imediata, esgotando em poucas horas os stocks de comida nos supermercados.

Em Singapura, as autoridades também reforçaram as medidas de restrição depois do aparecimento de um foco local, cuja origem ainda é desconhecida. Suspeita-se que haja uma ligação ao aeroporto da cidade.

Na Índia, os números da covid-19 baixaram ligeiramente, graças à descida verificada nos principais centros urbanos, mas o governo avisa que o coronavírus tem vindo a alastrar nas zonas rurais e tem vindo a desenvolver esforços para que as campanhas de vacinação cheguem aos locais mais remotos. Os especialistas temem que os números reais sejam bastante superiores aos oficiais.